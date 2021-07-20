موظفة أمام «الأسرة»: والدي ضيع حقوقي على أمل الرجوع له.. «بنت الأصول متطلبش حاجة من زوجها»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت موظفة دعوى أمام محكمة الأسرة، ضد طليقها تطلب فيها نفقة لطفليها، وقالت إن طليقها كان يلبي طلبات أولاده بعد طلاقهما، إلا أنها فوجئت بامتناعه عن ذلك .

وذكرت المدعية بأن الأموال التي أخذتها منه كانت بطريقة ودية لمدة عامين بعد الطلاق، بناء على الاتفاق الودي الذي تم بينه وبين والدها، ولم تقيم أي دعاوى ضده خلال هذه الفترة، إضافة إلى عدم حصولها على حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة متعة وعدة، وكان السبب في التغاضي عن تلك الحقوق هو والدها، حيث إنه وقف بجانبه عندما استعانت به في المشاجرات التي نشأت بينهما، واندهشت من طريقته التي تسببت في إهانتها وعدم حصولها على حقوقها .

وتابعت المدعية قائله «عشت حياة بائسة لمدة 12 عاما لكون زوجها شخص شكاك، فكل ما أتعامل مع شخص يشكك فيه، لدرجة إنه كان يمنعنى من الخروج مع زميلاتى للتنزة، وكان يتهمني باتهامات لا أساس لها من الصحة، فعندما أتاخر في الطريق عند احضار طفليه من تمارين النادي، يشك في بأنني قابلت شخص ما، ورويت مأساتي لوالدي فكان يعتدي على بالضرب أمامه، وكان سببا رئيسا في تدمير حياتي» .

وذكرت الموظفة بأنها أنجبت طفلين «7 سنوات» و«5 سنوات» بعد فترة من الزواج، لشعورها بأن الزيجة لم تكتمل طويلا لتركها مسكن الزوجية بعد شهرين من الزواج بسبب شكه فيها عندما فتحت لبواب العقار لأخذ منه بعض المتطلبات.

وأضافت بان أخر مشاجرة وقعت بينها وبين زوجها كانت من عامين، ونتج عنها طلاقها، وعندما حاولت الحصول على حقوقها قال والدها «بنت الاصول ما تطلبش من زوجها حاجة»، وكان على أمل العودة له، إلا أنه تزوج من أخرى .