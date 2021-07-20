وكيل صحة الشرقية يتفقد المستشفيات ويهدي المرضى والفرق الطبية الحلوى بمناسبة العيد

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفيات السعديين، ومشتول السوق المركزية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتهنئة المرضى والفرق الطبية والعاملين بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الراحات والعطلات الرسمية، وتزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

استهل وكيل وزارة الصحة زيارته للمستشفيات بتقديم الحلوى للمرضى والعاملين، بهذه المناسبة العطرة، مقدما الشكر للفرق الطبية، علي الجهود المخلصة المبذولة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لجميع المرضي، والدور البطولي في مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، كما تفقد الأقسام الطبية المختلفة، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، خلال فترة عطلة عيد الأضحى، وكذلك التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ، والأقسام الطبية الحرجة، كما قام بتقديم الحلوي للفرق الطبية والمرضي بأقسام العناية المركزة، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي.

ونقل وكيل الوزارة تهنئة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لجميع الأطقم الطبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ودعمها الكامل لهم، وتوصيتها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.