أخبار عاجلة

دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية -
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد -
بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة -
مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده -
«رويترز»: زعماء صرب البوسنة يستقبلون مبعوث السلام الجديد بعدائية -
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات بجامعة جنوب الوادي -
دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء -
ملك الأردن يجدد وقوفه بجانب العراق للحفاظ على وحدته واستقراره -
جوجل تعاقب أصحاب هواتف «أندرويد» القديمة بإجراء يبدأ تطبيقه 27 سبتمبر -
تطبيق «زووم» يدفع 85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تقليل الأسرَّة المخصصة لعلاج وباء كورونا في مديرية صحة المنيا إلى 25% فقط

Print
تقليل الأسرَّة المخصصة لعلاج وباء كورونا في مديرية صحة المنيا إلى 25% فقط تقليل الأسرَّة المخصصة لعلاج وباء كورونا في مديرية صحة المنيا إلى 25% فقط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج عينات الاشتباه في الإصابة بوباء كورونا في المنيا، عن سلبية العينات، وعدم رصد أي حالات إصابة خلال الأسبوع الحالي، ما دفع المسؤولين بمديرية الصحة، بتقليل الأسرة المخصصة لعلاج الوباء إلى 25% فقط من طاقتها.

فيما واصلت مراكز وفرق التحصين من الوباء، أعمالها بشكل يومي من التاسعة صباحًا حتى التاسعة ليلا، حيث شهدت المراكز إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على الجرعة الثانية للتحصين.

وطالب الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مدير المستشفيات، بتخفيض الأسرة المخصصة للعلاج من الوباء إلى 25%، بعد ان كشفت التحاليل، انخفاض حالات الإصابة إلى صفر في بعض الأيام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية

دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يضر بالصحة العقلية

المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد

المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد

بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة

بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة

مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده

مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده