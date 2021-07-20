تقليل الأسرَّة المخصصة لعلاج وباء كورونا في مديرية صحة المنيا إلى 25% فقط

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كشفت نتائج عينات الاشتباه في الإصابة بوباء كورونا في المنيا، عن سلبية العينات، وعدم رصد أي حالات إصابة خلال الأسبوع الحالي، ما دفع المسؤولين بمديرية الصحة، بتقليل الأسرة المخصصة لعلاج الوباء إلى 25% فقط من طاقتها.

فيما واصلت مراكز وفرق التحصين من الوباء، أعمالها بشكل يومي من التاسعة صباحًا حتى التاسعة ليلا، حيث شهدت المراكز إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على الجرعة الثانية للتحصين.

وطالب الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مدير المستشفيات، بتخفيض الأسرة المخصصة للعلاج من الوباء إلى 25%، بعد ان كشفت التحاليل، انخفاض حالات الإصابة إلى صفر في بعض الأيام.