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الأوليمبية تضع برنامجًا تأهيليًا وحالة طوارئ لتأهيل وتجهيز بسنت حميدة 

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الأوليمبية تضع برنامجًا تأهيليًا وحالة طوارئ لتأهيل وتجهيز بسنت حميدة  الأوليمبية تضع برنامجًا تأهيليًا وحالة طوارئ لتأهيل وتجهيز بسنت حميدة 

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وضعت اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية برنامج علاج وتأهيل خاصا باللاعبة بسنت حميدة، لاعبة منتخب لألعاب القوى، والمتأهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 من أجل تنفيذه خلال الأيام الجارية على أمل تجهيزها واللحاق بالمنافسات في دورة الألعاب الأوليمبية.

وكانت بسنت حميدة تعرضت لمزق خلال التدريبات التي تنفذها في المعسكر الحالي المقام في القاهرة استعدادا للسفر إلى طوكيو للانضمام للبعثة والمشاركة في المنافسات الخاصة بها. وفور إصابة اللاعبة تم التواصل بين البعثة الطبية المتواجدة في طوكيو حاليا، برئاسة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية، مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وتم الاتفاق على متابعة حالة بسنت حميدة واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة على أمل سرعة تجهيزها.

وتم وضع برنامج طبي خاص للاعبة، على أن يتم تنفيذه في المركز الطبي الخاص بالدكتور حسن كمال في القاهرة وتحت إشرافه من خلال الأطباء المتواجدين في المركز بالقاهرة، حيث تم إلغاء إجازات عيد الأضحى المبارك من أجل تنفيذ برنامج بسنت حميدة وسرعة تأهيلها على أمل اللحاق بالمنافسات والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في ظل حرص مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية على مشاركة جميع اللاعبين المتأهلين وحل جميع الأزمات التي تواجههم.

المصرى اليوم

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