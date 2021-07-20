جريمة بعد صلاة العيد .. قتلوا مزارعًا وسط أولاده في «القناطر»

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لقي مزارع مصرعه بعد صلاة عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، اطلق عليه 3 أشخاص النيران فسقط قتيلا وسط أفراد أسرته بمنطقة منشأة القناطر شمال الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

كان قسم شرطة منشأة القناطر، تلقي صباح اليوم الثلاثاء بلاغًا من الأهالي مقتل مزارع، 66 سنة، وسط أفراد أسرته بدائرة القسم، بمحافظة الجيزة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الاستماع إلى أقوال أسرة المجني عليه وعدد من جيرانه وأقاربه من المنطقة.

قال نجل المجني عليه إن 3 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية في اتجاه والده وفروا هاربين، مؤكدا أن عائلة أبوعمر، بمنطقة منشأة القناطر، وراء ارتكاب الواقعة، لوجود خصومة ثأرية بينهما منذ 30 سنة.

تمكن ضباط مباحث منشأة القناطر من تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة عبارة عن 2 بندقية آلي وعدد كبير من الطلقات النارية.

وبمواجهتهم المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بهدف أخذ الثأر من أسرة المجني عليه، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحريات في الواقعة.

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