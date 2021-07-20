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أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

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وسط التزام كبير بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة

أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

أدى أكثر من مئة ألف مصلٍ فلسطيني، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وعلت تكبيرات العيد إيذاناً بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وبحسب وكالة وفا، كان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن موعد صلاة العيد لهذا العام 1442هـ، هو الساعة السادسة وعشرون دقيقة صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

وناشد الشيخ حسين المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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