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.. التوافد على صحن المطاف ما زال مستمرًّا وفق خطط ومسارات محددة

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فيديو.. التوافد على صحن المطاف ما زال مستمرًّا وفق خطط ومسارات محددة .. التوافد على صحن المطاف ما زال مستمرًّا وفق خطط ومسارات محددة
تطبيق كبير للإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" وتواجد أمني وسط الحجيج

فيديو.. التوافد على صحن المطاف ما زال مستمرًّا وفق خطط ومسارات محددة

أفاد مراسل قناة بالحرم المكي، بأن ضيوف الرحمن ما زالوا يتوافدون على صحن المطاف لأداء طواف الإفاضة في يوم الحج الأكبر.

ووصف المراسل الفرحة الاستثنائية البادية على محيا ضيوف الرحمن الذين قبلهم الله لأداء الفريضة هذا العام، لافتًا إلى وجود روحانية عالية جدًّا بعيون الحجيج، وسط تواجد كبير للجهات الأمنية وتنظيم محكم وفق مسارات محددة عملًا بالإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على تطبيق التباعد بين الحجاج وفق توجيهات الجهات المعنية للوقاية من .

وبحسب "الإخبارية" يتمركز المراقبون الصحيون بجانب كافة الجهات المعنية سواء متطوعي الهلال الأحمر ومستشفيات المشاعر والدفاع المدني وغيرهم بداخل الحرم لمتابعة كل احتياجات الحجاج وحرصًا على سلامتهم، وسط تعاون وتكامل كبير لتسهيل مهام ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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