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الحجرف يشيد بما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن

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الحجرف يشيد بما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن الحجرف يشيد بما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن
أكد أن خدمة الحرمين شرف عظيم تنهض بأدائها المملكة منذ عهد المؤسس

الحجرف يشيد بما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
وأكد أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبنائه ملوك المملكة رحمهم الله جميعاً، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، مقدراً في الوقت نفسه قرار المملكة في تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة تضمن إقامة هذه الفريضة المباركة بما يتناسب مع المتطلبات الصحية التي فرضتها الجائحة, مثمناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام.
كما رفع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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