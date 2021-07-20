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ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الاحتفالات بعيد الأضحى في الأقصر

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أدى ارتفاع درجات الحرارة بمدن الأقصر إلى قلة إقبال الأهالي على التوجه إلى كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، والرحلات النيلية، والتي شهدت هدوءا كبيرا خوفا من التعرض لأشعة الشمس المرتفعة، وشهدت المحافظة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، مما حدا بالأهالي إلى البعد عن الشوارع والميادين العامة والرئيسية، واللجوء لاستخدام الشماسي لتفادى الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة فى الاقصر
ارتفاع درجات الحرارة فى الاقصر

وناشدت صحة الأقصر بعدم التعرض لأشعة الشمس والابتعاد عنها قدر الإمكان، مؤكدة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات بمستشفيات المحافظة ووحدات طب الأسرة لمواجهة حالات الإجهاد الحراري ورفع الطوارئ لاستقبال أي حالة تتعرض لضربات الشمس.

ارتفاع درجات الحرارة فى الاقصر

ومن ناحية أخرى، ناشدت محافظة الأقصر، المواطنين باتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية في مجابهة ، والحرص على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وفي حال لمس أي أسطح يجب تطهير اليدين باستمرار، وذلك حرصًا منها على سلامة وصحة المواطنين.

المصرى اليوم

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