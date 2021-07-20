إقبال ضعيف على المتنزهات بسبب الموجة الحارة في المنيا

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شهدت الحدائق والمتنزهات في المنيا إقبالا ضعيفا جدًا من المواطنين خلال ساعات النهار، وفضلوا التواجد خلال ساعات الليل، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما حرص البعض الإقبال على الملاهي، لرسم البسمة والبهجة على وجوه أطفالهم.

فيما سجلت غرفة العمليات بالمحافظة أول حالة وفاة بمصرع طالب غرقا بنهر النيل، أمام قرية الحمزاوية، بمركز ملوي، أثناء الاستحمام هربًا من الموجة الحارة.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على يقظة غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمراكز والقرى، ورصد أي أحداث أو مخالفات أو تعديات على الأرض الزراعية.

استعدادات حديقة حيوان الجيزة لعيد الأضحى المبارك