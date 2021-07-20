محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى (صور)

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الثلاثاء، بتهنئة الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدمًا لهم الهدايا العينية والمادية ليقضوا عيدا سعيدا، واستمع لمشاكلهم ومطالبهم.

وأكد محافظ القليوبية حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهدًا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائمًا.

وحرص على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجون إليها، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير جميع متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

ثم توجه «الهجان» عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقام سيادته بتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار تلبية أي متطلبات لهم كما قام الهجان بتوفير عدد من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار، مشيرًا إلى أنه يحرص على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدًا على أنهم قيامهم باداء رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عدد من آباء الدار، مشيرًا إلى أهمية دور الأب ورسالته السامية تجاه أبنائه والمجتمع.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة المرضى بمستشفى بنها التعليمي بمدينة بنها، حيث قام بتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يشفيهم كما استمع لمشاكلهم ووجه بحلها فورًا والعمل على راحتهم حتى تمام الشفاء، مقدمًا التهنئة لشعب القليوبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيد علينا وعلى الشعب المصري هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاءت الجولة بحضور الأستاذ مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضي فرحتهم بعيد الاضحي المبارك