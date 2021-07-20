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موعد مباراة الاهلي القادمة في الدوري المصري

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موعد مباراة الاهلي القادمة في الدوري المصري موعد مباراة الاهلي القادمة في الدوري المصري

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موعد مباراة الاهلى القادمة ، هذا ما تسعى جماهير النادي الأهلي لمعرفته عقب التتويج الأفريقي والفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 3 - 0 في المغرب .

واحتفل نجوم الاهلي مع جماهيرهم خلال الأيام الماضية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخ النادي والمرة الثانية على التوالي .

ويستعد الأهلي للعودة إلى مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الذي يحمل الفريق لقبه ومتابعة مبارياته القادمة في البطولة .

ويواجه الاهلي الخميس المقبل غريمه البنك الأهلى في الأهلى بالسلام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021 .


يواجه الاهلى غريمه البنك الأهلي في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلى ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين.

ويمتلك الأهلي 51 نقطة فى المركز الثانى بفارق 10 نقاطٍ عن متصدر الدوري المصري ويتبقى للفريق الأحمر 4 مباريات لمعادلة مباريات الزمالك.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة ، وتعادل الأهلي سلبيا مع البنك الأهلى في مباراة الدور الأول .

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المصرى اليوم

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