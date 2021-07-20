أخبار عاجلة

الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك -
رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما -
العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان -
يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد -
روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» -
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو -
وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم -
وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو -
بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يستقبل أئمة وخطباء المسجد الحرام ويتفقد عددًا من المواقع بمشعر منى

Print
"الفيصل" يستقبل أئمة وخطباء المسجد الحرام ويتفقد عددًا من المواقع بمشعر منى "الفيصل" يستقبل أئمة وخطباء المسجد الحرام ويتفقد عددًا من المواقع بمشعر منى
استقبله "الربيعة" بمركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى ‎منى للطوارئ

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، أئمة وخطباء المسجد الحرام؛ حيث هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يتم على ضيوف الرحمن حجهم وأن يتقبل منهم مناسكهم.

بعد ذلك توجه الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى عدد من المواقع بمشعر منى، للاطمئنان على سير العمل وتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، شملت مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى ‎منى للطوارئ، وكان في استقبالهما وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي قدّم شرحًا عن الحالة الصحية لضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، مبينًا دور المركز، الذي يعمل بمثابة حلقة وصل بين مختلف الإدارات المعنية؛ والإشراف على تأهب الشؤون الصحية بالمنطقة لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي لمواجهة هذه المهددات، كما أنه يقوم بتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها.

بعدها زار‏ أمير منطقة مكة المكرمة ‎ونائبه مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام بمنى؛ حيث كان في استقبالهما مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الذي أطلع سموهما على خطط أمن الحج وتوسعة مقر الأمن العام بمنى، وأعمال تحديث صالة المراقبة التلفزيونية، التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة

أمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة

الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو