قبل الصلاة بوقت قصير.. هذا ما حدث لفرش مصلى العيد بالعارضة بعد الأمطار

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استمرت منذ مساء أمس مصحوبة بصواعق رعدية ونشاط للرياح السطحية

تسببت الأمطار المصحوبة بصواعق رعدية والتي تعرضت لها أجزاء من شرق منطقة جازان مساء أمس واستمرت حتى فجر اليوم الثلاثاء، في غرق فرش مصلى العيد بأحد المصليات بقرية تقع جنوب غرب محافظة العارضة.

وكان القائمون على مصلى العيد بقرى الجوة، قد قاموا بجهود كبيرة مساء أمس لترتيب وتنظيم الفرش وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا؛ غير أنهم تفاجؤوا بعد وقت قصير بهطول أمطار تسببت في بلل كبير للفرش؛ مما دفعهم لعزله جانبًا بعد توقفها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بجازان تشمل: (العارضة، والدائر، والريث، والعيدابي، وبيش، والدرب، وصبيا، وأحد المسارحة، والطوال، وفرسان، وصامطة، وأبو عريش)؛ مؤكدًا أن الحالة المطرية ستستمر حتى عصر اليوم الثلاثاء يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان قد خصص أكثر من 2000 موقع لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك منها 975 مسجدًا، و1062 جامعًا، و122 مصلى.

وأجرى الفرع صيانة وتنظيفًا وتعقيمًا لجميع المساجد والجوامع في جميع محافظات المنطقة لحماية مرتاديها من الإصابة بفيروس كورونا.