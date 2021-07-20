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مفتي عام المملكة يهنئ القيادة بعيد الأضحى داعياً الله أن يعجل بزوال "الجائحة"

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مفتي عام المملكة يهنئ القيادة بعيد الأضحى داعياً الله أن يعجل بزوال "الجائحة" مفتي عام المملكة يهنئ القيادة بعيد الأضحى داعياً الله أن يعجل بزوال "الجائحة"
سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع وعلى الوطن والأمة بعزٍّ وازدهار

مفتي عام المملكة يهنئ القيادة بعيد الأضحى داعياً الله أن يعجل بزوال

‬رفع المفتي العام للمملكة العربية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع وعلى الوطن والأمة العربية والإسلامية بعزٍّ وازدهار، وأن يتقبل من الحجيج حجهم.


ودعا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ونهضتها وعزها ورخاءها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، الصحة والعافية ويحفظهما من كل مكروه وأن يرفع البلاء، ويعجل بزوال جائحة كورونا، ويلبس مرضانا ومرضى المسلمين لباس الصحة والعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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