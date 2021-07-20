أخبار عاجلة

الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك -
رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما -
العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان -
يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد -
روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» -
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو -
وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم -
وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو -
بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية بارق" تراقب المسالخ ونقاط الذبح بأولى ساعات عيد الأضحى

Print
تابعت تطبيق التعليمات الوقائية من والحالة الصحية في تطبيق توكلنا

باشرت الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق منذ ساعات الصباح الأولى لعيد الأضحى المبارك مراقبة مسلخي البلدية النموذجية ونقاط الذبح المساندة بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

ووقف مراقبو البلدية في مسلخ البلدية وسط المحافظة ومسلخ جنوب المحافظة وعدد من نقاط الذبح المساندة في المطابخ وتابعوا آلية ذبح الأضاحي والتأكد من رسائل الحجز عبر خدمة الحجز التي أطلقتها أمانة منطقة عسير كما تابعوا تطبيق التعليمات الوقائية من فيروس كورونا والحالة الصحية في تطبيق توكلنا وتحقيق التباعد وعدم الازدحام والبقاء في المركبات إلى حين الاستدعاء بالأرقام.

وتواجدت فرق من الجهات الأمنية بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر من شرطة ومرور أمام المسالخ لتنظيم آلية الدخول والخروج ومتابعة عدم حدوث ازدحامات.

ومضت الساعات الأولى بترتيب وحركة انسيابية وسط مراقبة من مراقبي البلدية ومتابعة للبلاغات عبر ٩٤٠ وتأهب واستعداد لمباشرة جميع البلاغات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا