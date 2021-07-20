محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأب سمعان صبحي راعي الكنيسة الكاثوليكية، والقس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية، والقمص يوحنا اسحق مندوب عن مطرانية فاقوس والعاشر والوفد الكنسي المرافق لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للأخوة والمحبة والتعايش بين كل أطياف المجتمع، متمنين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

أعرب محافظ الشرقية عن شكره وامتنانه لزيارة الإخوة الأقباط، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية، لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

واستقبل محافظ الشرقية عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز التنفيذي من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام، ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.