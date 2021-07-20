محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها

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أدى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، وسط إجراءات إحترازية ووقائية.

ووجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة، وأبناء القليوبية خاصة بمناسبة العيد المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تناولت الخطبة التأكيد على توطيد وتقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التواصل مع الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاجة، كما دعا جموع المصلين لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي حرصا على صحتهم وسلامتهم وللوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.