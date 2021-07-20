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محافظ الشرقية يزور مستشفى المبرة.. ويهنئ المرضى والأطقم الطبية بعيد الأضحى

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زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور أحمدعبدالمعطي، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، المرضى بمستشفى المبرة بمدينة الزقازيق للاطمئنان عليهم وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورجمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي، ونبيل فاروق رئيس مركز مدينة الزقازيق.

تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمتابعة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي وكافة الأجهزة الطبية بالمستشفى، وإجراء الصيانة الدورية لها طبقا لجدول الصيانة المحدد لكل جهاز، ومتابعة شركات الصيانة في أداء عملها لضمان إجراء الصيانة المطلوبة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

هنأ محافظ الشرقية المرضى وذويهم بعيد الأضحى المبارك متمنياً لهم الشفاء العاجل، وخلال الزيارة، وجه المحافظ بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة للمرضى والمصابين، مؤكداً على كافة العاملين بالمستشفى من أطباء وأطقم تمريض ومعاونين العمل بروح الفريق الواحد، لتوفير سبل الراحة للمرضى والمترددين على المستشفي.

المصرى اليوم

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