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رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ بمناسبة عيد الأضحى

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رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ السيسي بمناسبة عيد الأضحى رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ بمناسبة عيد الأضحى

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أرسل الدكتور عيسى إسكندر، مدير المرصد المتوسطي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعهد أوريسبيس ورئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح وإلى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، هنأ فيها الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب «إسكندر» عن أمنياته الطيبة بأن يعيده الله على جميع أبناء الشعب المصري بالخير والأمن والسلام، وأن ينعم هذا الشعب العظيم بثمار ثورته المجيدة ثورة 30 يونيو، ولنعلم جميعًا أن حمى الوطن محفوظ بحفظ الله ورعايته من الشر وأهله.

وأضاف «إسكندر» أن الشعب المصري محاط بعناية الله تعالى ورعايته، وتحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وأن يجعل الله دولة العدل والمساواة.

المصرى اليوم

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