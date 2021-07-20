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مجازر قنا تستقبل الأضاحي.. والذبح بالمجان حتى ثالث أيام عيد الأضحى

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استقبلت مجازر قنا صباح الثلاثاء أضاحى المواطنين بالمجان منذ الساعات الأولى وسط إجراءات احترازية ضد

مجازر قنا تستقبل الاضاحى

قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى بقنا إن المجازر فتحت أبوابها منذ الساعات الأولى لاستقبال اضاحى المواطنين سواء كانت عجول أو جاموس أو ضأن موضحا أنه يتم الكشف الظاهرى للاضاحى قبل دخولها المجزر وفى حاله وجود أمراض يتم اعدام الجزء المصاب.

مجازر قنا تستقبل الاضاحى

وأضاف أنه يتم الذبح بالمجان لمدة ثلاثة أيام بالمجازر تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مؤكدا أنه يستمر العمل بالمجازر حتى آخر أضحية بها، مشيرا إلى أن هناك ١٦ مجزرا بالمحافظة ويجرى تطوير وتأهيل مجزر الصالحية بمركز قنا وهو بنجع حمادى.

مجازر قنا تستقبل الاضاحى
مجازر قنا تستقبل الاضاحى

المصرى اليوم

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