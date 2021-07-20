توزيع لحوم 285 أضحية على 50 ألف أسرة من الأولى بالرعاية في بني سويف

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عملية ذبح الأضاحى بمجزر إهناسيا، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتيرالعام، العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكرى للمحافظة، الدكتور على بدر، اللواء سامي توفيق عضوى مجلس النواب، المحاسب نشأت معبد فهيم رئيس المدينة، الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، والدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف والأستاذ إمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.

وتابع محافظ بني سويف جانباً من عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر، تحت إشراف مديرية الطب البيطرى، حيث سيتم ذبح 285 رأس ماشية (عجول) بواقع (225 من مصر الخير +60 من الأورمان)، لتوزيعها على ما يقرب من 50 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتضمن اليوم الأول ذبح 30 رأسا، منها 22 عجلا من مؤسسة مصرالخير، و8 من جمعية الأورمان، والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى.

حيث أعرب المحافظ عن تقديره لمؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، مثمنًا جهودهما الملموسة، وتعاونهما المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكاً أساسياً في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء والأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

كما أشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، لافتاً إلى توجيهاته بفتح المجازر لذبح الأضاحي «بالمجان» للأهالي خلال أيام العيد، مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى توجيهاته بحظر ذبح الأضاحي بالشوارع أو الأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتاً إلى قراره بتشكيل لجنة للمرور على المجازر وشوادر بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية.

من جهته أوضح إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببني سويف أنه سيتم ذبح 60 عجلاً بلدياً بإجمالي 15 ألف كيلو لحوم طازجة وتوزيع لحومها على 10 آلاف من الأسر والفئات الأولى بالرعاية في 56 قرية بالمحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها تحت إشراف التضامن والطب البيطري والوحدة المحلية، حيث يتم التوزيع سوف على مدار 4 أيام بداية من اليوم «الثلاثاء» بإهناسيا وببا وبني سويف، فيما يتم التوزيع في اليوم الثاني «الأربعاء» بمراكز: ناصر، إهناسيا، بني سويف وببا، واليوم الثالث «الخميس» في مراكز الفشن وإهناسيا وناصر وفي اليوم الرابع «الجمعة» بمراكز: سمسطا، الواسطى وناصر.

فيما أشارت الدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير إلى أنه سيتم ذبح 225 أضحية مقدمة من المؤسسة وتوزيع لحومها على ما يقرب من 40 ألف أسرة من الأولى بالرعاية من الأيتام ومحدودى الدخل والأرامل، حيث سيتم ذبح 22 رأسا صبيحة أول يوم العيد، ثم استكمال عملية ذبح الأضاحي على مدار أيام العيد بمجازر إهناسيا والواسطى وبني سويف وببا، مشيرة إلى تخصيص جزء منها لتوزيعه على عمال مشروعات النظافة بالوحدات المحلية وعمال مديرية وإدارات التضامن الاجتماعي.