أخبار عاجلة

الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك -
رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما -
العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان -
يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد -
روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» -
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو -
وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم -
وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو -
بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

توزيع لحوم 285 أضحية على 50 ألف أسرة من الأولى بالرعاية في بني سويف

Print
توزيع لحوم 285 أضحية على 50 ألف أسرة من الأولى بالرعاية في بني سويف توزيع لحوم 285 أضحية على 50 ألف أسرة من الأولى بالرعاية في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عملية ذبح الأضاحى بمجزر إهناسيا، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتيرالعام، العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكرى للمحافظة، الدكتور على بدر، اللواء سامي توفيق عضوى مجلس النواب، المحاسب نشأت معبد فهيم رئيس المدينة، الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، والدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة الخير ببني سويف والأستاذ إمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.

وتابع محافظ بني سويف جانباً من عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر، تحت إشراف مديرية الطب البيطرى، حيث سيتم ذبح 285 رأس ماشية (عجول) بواقع (225 من مصر الخير +60 من الأورمان)، لتوزيعها على ما يقرب من 50 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتضمن اليوم الأول ذبح 30 رأسا، منها 22 عجلا من مؤسسة مصرالخير، و8 من جمعية الأورمان، والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى.

حيث أعرب المحافظ عن تقديره لمؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، مثمنًا جهودهما الملموسة، وتعاونهما المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكاً أساسياً في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء والأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

كما أشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة في ظل تداعيات أزمة ، لافتاً إلى توجيهاته بفتح المجازر لذبح الأضاحي «بالمجان» للأهالي خلال أيام العيد، مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى توجيهاته بحظر ذبح الأضاحي بالشوارع أو الأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتاً إلى قراره بتشكيل لجنة للمرور على المجازر وشوادر بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية.

من جهته أوضح إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببني سويف أنه سيتم ذبح 60 عجلاً بلدياً بإجمالي 15 ألف كيلو لحوم طازجة وتوزيع لحومها على 10 آلاف من الأسر والفئات الأولى بالرعاية في 56 قرية بالمحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها تحت إشراف التضامن والطب البيطري والوحدة المحلية، حيث يتم التوزيع سوف على مدار 4 أيام بداية من اليوم «الثلاثاء» بإهناسيا وببا وبني سويف، فيما يتم التوزيع في اليوم الثاني «الأربعاء» بمراكز: ناصر، إهناسيا، بني سويف وببا، واليوم الثالث «الخميس» في مراكز الفشن وإهناسيا وناصر وفي اليوم الرابع «الجمعة» بمراكز: سمسطا، الواسطى وناصر.

فيما أشارت الدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير إلى أنه سيتم ذبح 225 أضحية مقدمة من المؤسسة وتوزيع لحومها على ما يقرب من 40 ألف أسرة من الأولى بالرعاية من الأيتام ومحدودى الدخل والأرامل، حيث سيتم ذبح 22 رأسا صبيحة أول يوم العيد، ثم استكمال عملية ذبح الأضاحي على مدار أيام العيد بمجازر إهناسيا والواسطى وبني سويف وببا، مشيرة إلى تخصيص جزء منها لتوزيعه على عمال مشروعات النظافة بالوحدات المحلية وعمال مديرية وإدارات التضامن الاجتماعي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020