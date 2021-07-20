★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار



أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابول اليوم الثلاثاء خلال صلاة عيد الأضحى لكن الرئيس أشرف غني وكثيرين غيره واصلوا الصلاة في هدوء في مكان مفتوح.

وقال ميرويس ستانكزاي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن ثلاثة صواريخ سقطت خارج القصر وأضاف أنه لم ترد تقارير فورية عن إصابة أحد، ونفى مقاتلو طالبان أي دور لهم في الهجوم على القصر شديد الحراسة. وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم الحركة لرويترز في رسالة صوتية إن المقاتلين في «حالة دفاع» خلال عطلة عيد الأضحى. ولم تعلن طالبان وقفا رسميا لإطلاق النار خلال فترة العيد كما فعلت في أعوام سابقة.

ولم يرد مجاهد على الفور لدى سؤاله عما إذا كانت «حالة الدفاع» ترقى إلى مستوى وقف إطلاق النار، وأظهرت لقطات تلفزيونية الرئيس وعشرات غيره وهم راكعون يصلون حين تردد دوي الانفجار الأول، وواصل أغلبهم الصلاة وشوهد حراس الأمن وهم يهرعون نحو مصدر الصوت.