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الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:05 مساءً
رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:05 مساءً
العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:05 مساءً
يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:04 مساءً
روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:04 مساءً
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:04 مساءً
وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:04 مساءً
وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:04 مساءً
بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:04 مساءً
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:57 مساءً
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في أول أيام عيد الأضحى المبارك .. تعرف على إجراءات حديقة الحيوان لاستقبال الزوار
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الثلاثاء 20 يوليو 2021 11:20 صباحاً
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