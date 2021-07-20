أخبار عاجلة

الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك -
رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما -
العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان -
يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد -
روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» -
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو -
وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم -
وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو -
بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

العراق.. قتلى وجرحى بانفجار في مدينة الصدر

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
السياح والمواطنون يفرون من حرائق الغابات في مقاطعة موغلا التركية

السياح والمواطنون يفرون من حرائق الغابات في مقاطعة موغلا التركية

طهـران: مزاعـم واشنطن ولنـدن بضلوعنا في الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة

طهـران: مزاعـم واشنطن ولنـدن بضلوعنا في الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة

الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت

الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت

تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد

تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد