أخبار عاجلة

الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك -
رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما -
العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان -
يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد -
روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» -
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو -
وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم -
وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو -
بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ قنا يزور مستشفى نجع حمادي العام لتهنئة المرضى بعيد الأضحى

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، زيارة تفقدية للمقر المؤقت لمستشفى نجع حمادى العام بقرية بهجورة، لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاطمئنان على حالتهم الصحية، وكذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اطمأن «الداودي» من المرضى على حالتهم الصحية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنيا الشفاء العاجل لهم، موجها بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تمام شفائهم.

محافظ قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي

ومن جانبهم، عبّر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم، داعين الله أن يحفظ قيادةً وشعبا وينعم عليها بالأمن والاستقرار.

محافظ قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي

كما تفقد محافظ قنا أقسام المستشفى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المرضى على مدار اليوم، والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ، وكلف المسؤولين بمتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات لضمان عدم حدوث أي نقص بها.

محافظ قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي
محافظ قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020