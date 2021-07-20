محافظ قنا يزور مستشفى نجع حمادي العام لتهنئة المرضى بعيد الأضحى

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أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، زيارة تفقدية للمقر المؤقت لمستشفى نجع حمادى العام بقرية بهجورة، لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاطمئنان على حالتهم الصحية، وكذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اطمأن «الداودي» من المرضى على حالتهم الصحية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنيا الشفاء العاجل لهم، موجها بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تمام شفائهم.

محافظ قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي

ومن جانبهم، عبّر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم، داعين الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبا وينعم عليها بالأمن والاستقرار.

محافظ قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي

كما تفقد محافظ قنا أقسام المستشفى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المرضى على مدار اليوم، والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ، وكلف المسؤولين بمتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات لضمان عدم حدوث أي نقص بها.

محافظ قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي