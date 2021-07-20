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محافظ قنا يقدم واجب العزاء لعائلة العوامر في ضحايا الحادث الثأري بأبو حزام

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قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الثلاثاء واجب العزاء لعائلة العوامر بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي، في حادث مقتل عدد من أفراد العائلة في يونيو الماضى، وذلك عقب آدائه صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد القرية .

محافظ قنا يقدم عزاء لأسرة العوامر بابوحزام

وتقدم محافظ قنا ومرافقيه بخالص العزاء والمواساة لكبار العائلة وأسر المتوفيين ،داعين الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ،وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ،متمنيين أن يحفظ الله القرية وأهلها من كل سوء .

محافظ قنا يقدم عزاء لأسرة العوامر بابوحزام

ودعا «الداودي» كبار العائلات بالقرية والعقلاء وذوى الرأى الرشيد إلى تبنى فكرة المبادارات الإجتماعية لنبذ العنف والخلافات ،وتعزيز أواصر الود والترابط بين العائلات وبعضها البعض، لتحقيق السلام الإجتماعى حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية العمل بخطوات جادة نحو تطوير وتنمية القرية وتحسين مستوى الخدمات بها .

محافظ قنا يقدم عزاء لأسرة العوامر بابوحزام

المصرى اليوم

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