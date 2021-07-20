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محافظ بني سويف يزور دار الخير والبركة للمسنين بالحمرايا في أول أيام عيد الأضحى

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زار الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، دار الخير والبركة للمسنين بالحمرايا، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتيرالعام، والأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وزينب عبدالحميد رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها دار الخير والبركة للمسنين شرق النيل.

وقام محافظ بني سويف بتقديم التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية.

المصرى اليوم

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