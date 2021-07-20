أخبار عاجلة

الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك -
رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما -
العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان -
يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد -
روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» -
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو -
وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم -
وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو -
بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في وضح النهار ودون خوف.. شاهد إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"

Print
في وضح النهار ودون خوف.. شاهد إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام" في وضح النهار ودون خوف.. شاهد إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"
بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي انعكست تداعياتها بشكل كبير على حياة الإيرانيين

في وضح النهار ودون خوف.. شاهد إيرانيات يهتفن ضد خامنئي:

على الرغم من القبضة الحديدية للأجهزة الأمنية الإيرانية، خرجت عشرات النساء للهتاف ضد المرشد علي خامنئي غرب العاصمة طهران.

وأظهر مقطع مصور نشره ناشطون صباح اليوم، العشرات من الإيرانيات وهن يهتفن ضد خامنئي وولاية الفقيه.

وفي محطة منطقة "صادقية"، غرب طهران، هتف العشرات من الإيرانيات داخل المحطة بـ"الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، في إشارة لامتعاض الإيرانيين من النظام الذي يمسك بزمام الأمور منذ عام 1979.

وبحسب العين تكتظ منطقة "صادقية" بالسكان في غرب طهران، وهي واحدة من أكثر المراكز التجارية والسكنية ازدحاماً، وتعد واحدة من أكثر المحطات ازدحاماً في طهران حيث يتقاطع بها خطا مترو طهران 2 و5.

ورغم القبضة الأمنية، كثرت في الآونة الأخيرة الهتافات ضد خامنئي الذي يحمله الإيرانيون الأوضاع السيئة من الناحية الاقتصادية والمعيشية.

وتعيش إيران أزمة اقتصادية خانقة، تعود بشكل أساسي لفساد حكومي وعقوبات واشنطن، انعكست تداعياتها بشكل كبير على حياة الإيرانيين.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم شديد ونسبة بطالة مرتفعة، ضاعف من تلك الأزمات عقوبات واشنطن على القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، ما أدى إلى تراجع حادّ في قيمة صرف العملة المحلية (الريال).
وزادت من حدة الأزمة تبعات جائحة كوفيد-19 التي تعد إيران أكثر الدول تأثراً بها في منطقة الشرق الأوسط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية