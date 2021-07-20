أخبار عاجلة

الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك -
رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما -
العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان -
يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد -
روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» -
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو -
وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم -
وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو -
بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

Print
وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك
سائلاً المولى أن يعيدها على الوطن باليمن والخير والبركات

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه باليمن والبركات، وعلى بلادنا بالخير والنماء والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة

أمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة

الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو