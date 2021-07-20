أخبار عاجلة

الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين في سبين بولداك -
رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما -
العثور على جثث بشرية في نهر فاصل بين إقليم تيجراي والسودان -
يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد -
روسيا: لا يوجد سبب للاعتقاد بتورط إيران في الهجوم على «ميرسر ستريت» -
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو -
وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم -
وزير الرياضة يؤازر البعثة البارالمبية قبل السفر لطوكيو -
بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء

Print
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء
قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة

أمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة

الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو