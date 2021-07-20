جمهور الأهلي يهاجم محمد صلاح بسبب دوري أبطال أفريقيا .. ونجم ليفربول: «كل عام وأنتم بخير»

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تعرض محمد صلاح لاعب نادي ليفربول لهجوم حاد من عدد كبير من جمهور الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، بسبب تجاهل صلاح فوز النادي الأهلي بالمرة العاشرة بـ دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه علي نادي كايزر تشيفز يوم السبت الماضي.

وكتبت إحدى مشجعي النادي الأهلي "النهارده ليلة عيد بس أنا فى كلمتين محشورين فى زورى هقولهم.. أنا من النهارده معرفش محمد صلاح منين؟ لأنه السنه اللى فاتت كان الماتش بين الأهلى و الزمالك وقولنا مش مشكله علشان مايخسرش جماهيرية لكن الأهلى يكسب كايزر تشيفز و متباركش ليه ده أنت تخسر جمهور الأهلى أنت وأمثالك !!"

وعلق مشجع أهلاوي أخر بقوله: "صلاح لم يبارك لبطل للعام الثانى على التوالى وثالث العالم وبطل أفريقيا بلا منازع للأسف الأهلى بيحرق ناس كتير، وكتب آخر: "كابتن صلاح لو هنأ الأهلي أهلا وسهلا وإن لم يهنئ فهذا لا يقلل منه صلاح فخر للمصريين والعرب ونحن الأهلاويه لا نتنظر مباركة من أحد إلا إذا جاءت عن حب وقناعة بكيان الأهلي المصري الكبير ولا نشغل أنفسنا بمن هنأ أم لا.

فيما علق مستخدم على تويتر بقوله: "صلاح هنأ الزمالك قبل كدا ؟؟ لا اومال انتم زعلانين ليه.. الراجل طول عمره محايد.. الخلاصة تهئنة أي حد للأهلي لن تزيد أو تنقص من قيمة الأهلي.

اعتذار محمد صلاح نجم ليفربول

جاء هجوم جمهور الأهلي علي محمد صلاح بعد موقفه من عدم تهنئة جماهير الأهلي بالفوز، وكان عدد كبير من الجماهير يتوقع أن يقدم لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، التهنئة للنادي الأهلي ومجلس إدارته علي فوزه علي نادي كايزر تشيفز وحصوله علي البطولة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، وعندما أغفل صلاح فوز الأهلي تسبب في غضب عدد من الجماهير بشدة وبدأوا في الهجوم عليه وبعضهم طالبه بالاعتذار للقلعة الحمراء .

لم يلتفت محمد صلاح للهجوم عدد من جماهير الأهلي وخرج علي تويتر وكتب على حسابه الرسمي وكتب "كل عام وأنتم بخير .. عيد أضحى سعيد عليكم.