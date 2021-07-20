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محافظ قنا يزور الأسر المتضررة من انهيار منزل بقرية فاو قبلي بدشنا

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توجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عقب صلاة العيد، إلى نجع المعيصرة بقرية فاو قبلى لزيارة الأسر المتضررة من إنهيار أحد المنازل بالقرية خلال الأسبوع الماضى ونتج عنه وفاة طفل، وإصابة عدد من أفراد الأسرة.

أشار محافظ قنا إلى أن المنزل المنهار يتكون من ٣ طوابق، وأدى إلى تضرر ٤ أسر ،حيث إلتقى بممثلى الأسر المتضررة، وسلمهم تعويضات مادية عاجلة، موضحا لهم أن الأجهزة المعنية تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات المناسبة لكل أسرة متضررة لإعانتها على مواجهة هذه الظروف الطارئة.

محافظ قنا يتفقد منزل منهار بدشنا

ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعه رفع الأنقاض، وعمل بحث اجتماعى لتلك الأسر لمعرفة مدى أحقيتهم في الدخول ضمن مبادرة سكن كريم التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى، لإعادة إعمار منازلهم المضررة، كما وجه بتوفير سكن مؤقت لتلك الأسر لحين بناء منازلهم والعودة إليها مرة أخرى.

وفى سياق متصل، قدم محافظ قنا واجب العزاء لأسرة الطفل الذي توفى نتيجة إنهيار المنزل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته متمنيا الشفاء العاجل للمصابين بسبب هذا الحادث .

المصرى اليوم

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