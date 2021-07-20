بـ«جرائم جنسية ضد الأطفال».. سقوط نجم دولي شهير في الدوري الإنجليزي

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نشرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية اليوم الثلاثاء 20-7-2021 إن الشرطة في مدينة مانشستر يونايتد ألقت القبض على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال وأفعال مشينة .

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه تم اعتقال اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عاماً ويلعب في أحد أندية مانشستر ، بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مع أطفال وذلك خلال أحد أيام الأسبوع الماضي .

ولم تفصح الجريدة عن اسم اللاعب أو ناديه لكنها أشارت له بعد إشارات أنه لاعب دولى كبير ويلعب بشكل دائم مع منتخب بلاده .

وفور علم النادي الذي يلعب له اللاعب قرر إيقافه فيما تقوم أجهزة الشرطة المحلية بالتحقيق في الواقعة دون ذكر أسم اللاعب أو هوية النادي لأسباب قانونية بحته .

وكشفت «ميرور» أن الشرطة أقتحمت منزل اللاعب واعتقلته يوم الجمعة الماضي وتم الإفراج عنه بكفالة في انتظار تحقيقات موسعة للواقعة .

ونقلت الصحيفة عن مصدر من النادي أن الواقعة تسببت في صدمة لإدارة النادي الذي لم يتوقع فعل اللاعب .

وأضاف: «من الواضح أن هذا الأمر يجب التحقيق فيه بشكل كامل، ستؤدي الادعاءات من هذا النوع إلى قدر كبير من القلق بين الجميع داخل النادي والمشجعين والجمهور» .