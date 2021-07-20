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يتابع الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة الفنون بالعلمين الجديدة

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السيسي يتابع الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة الفنون بالعلمين الجديدة يتابع الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة الفنون بالعلمين الجديدة

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تابع الرئيس عبدالفتاح اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العيد الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بمدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون التي تعتبر متنفس ترفيهي ثقافي لمدينة العلمين والساحل الشمالي على مساحة ٢٦٠ فدان تضم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومبنى للأوبرا، إضافة إلى قاعات تدريب وأرض للمعارض، كما تضم أيضًا مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، ذلك بالإضافة إلى مكتبة مركزية ودور عبادة.

المصرى اليوم

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