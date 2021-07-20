محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشرطة بمدينة سوهاج

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أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد «الشرطة» بمدينة ناصر بحى شرق مدينة سوهاج، وسط تطبيق تام للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضا كلا من، اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، ورجال الأزهر، والأوقاف، وأبناء المحافظة.

وألقى الشيخ عبدالعاطي مزيد رئيس قسم المتابعة بمديرية الأوقاف بسوهاج، خطبة تناول فيها فضل يوم العيد ومفاهيم الفداء والتضحية والدروس المستفادة منها، لافتا إلى ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، منوها إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع، والإحسان إلى الفقراء وإطعامهم.

وقدم محافظ سوهاج، التهنئة لكافة أبناء المحافظة وللشعب المصري عامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على جموع الشعب المصرى بكل الخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان.