أخبار عاجلة

خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
مصدر: قوات فاغنر الروسية أُرسلت لمحاربة الإرهابيين في نيجيريا -
أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 -
جانتس يدعو للرد بشكل عاجل على إيران عقب الهجوم على السفينة الإسرائيلية -
بث مباشر .. موعد مباراة البرازيل ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة -
جونسون: على إيران مواجهة عواقب الهجوم «الشائن» على ناقلة نفط بخليج عمان -
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل -
قيادي مستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة: الغنوشي أخطأ وحان وقت التغيير -
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 5 قتلى جنوب بيروت .. بالفيديو -
أمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشرطة بمدينة سوهاج

Print
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشرطة بمدينة سوهاج محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشرطة بمدينة سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد «الشرطة» بمدينة ناصر بحى شرق مدينة سوهاج، وسط تطبيق تام للإجراءات الإحترازية للوقاية من .

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضا كلا من، اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، ورجال الأزهر، والأوقاف، وأبناء المحافظة.

وألقى الشيخ عبدالعاطي مزيد رئيس قسم المتابعة بمديرية الأوقاف بسوهاج، خطبة تناول فيها فضل يوم العيد ومفاهيم الفداء والتضحية والدروس المستفادة منها، لافتا إلى ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، منوها إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع، والإحسان إلى الفقراء وإطعامهم.

وقدم محافظ سوهاج، التهنئة لكافة أبناء المحافظة وللشعب المصري عامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على جموع الشعب المصرى بكل الخير واليمن والبركات، وأن يديم على نعمة الأمن والأمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

مصرع 33 شخصا حرقا إثر حادث سير في الكونغو

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

وزارة الرياضة: انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم

بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

بث مباشر .. موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020