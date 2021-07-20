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شاهد.. "سبق" ترصد جهود رجال أمن الطرق بالمدينة لخدمة ضيوف الرحمن

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انسيابية بالحركة المرورية رغم الكثافة بطريق الهجرة خلال توافد الحجيج

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رصدت عدسة "سبق" جهود رجال الأمن بمركز الضبط الأمني على طريق الهجرة (طريق المدينة المنورة- مكة المكرمة السريع) لخدمة ضيوف الرحمن.

وشهدت الحركة المرورية انسيابية رغم الكثافة التي شهدها طريق الهجرة خلال توافد الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وتُظهر الصور انتشار العشرات من رجال الأمن في المسارات المخصصة لسير السيارات ويقومون بتفتيش الحجاج والمسافرين بدقة عالية؛ للتأكد من التصاريح اللازمة وباستخدام أحدث التقنيات.

من جهته، أكد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة العقيد سلمان بن مهجع العنزي لـ"سبق"، أن من مهام رجال أمن الطرق في مركز الضبط الأمني بالهجرة تطبيق التعليمات المنظمة للحج على المواطنين والمقيمين كافة من خلال إجراءات التحقق لفرز الحجاج من المواطنين والمقيمين؛ مؤكدًا أنه تتم قراءة التصاريح آليًّا من خلال الباركود".

وأوضح العقيد العنزي: وعلى الطرقات البرية والوعرة يوجد الدوريات الأمنية الخاصة بأمن الطرق إضافة لتواجد نقاط التفتيش لرصد أية عمليات تسلل أو تهريب للأشخاص المخالفين لأنظمة الحج، ويتم تطبيق النظام بحق المخالفين والمهربين.

وكشف العقيد العنزي أنه يوجد بجميع مراكز الضبط الأمني قوة خاصة بأمن الطرق مهمتها تأمين مراكز الضبط الأمني، وتقديم الدعم اللازم في حالة الطوارئ لا سمح الله، وهؤلاء رجال أكفاء ومدربون تدريبًا عاليًّا جدًّا".

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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