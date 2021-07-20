باخ يشيد بدور القطاع الصحى باليابان لمساهمتم فى نجاح الاوليمبياد

أشاد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بالعاملين بقطاع الصحة والمتطوعين، لدورهم في إقامة أولمبياد طوكيو وسط وباء كورونا، وقال إن الألعاب تبعث رسالة قوية «للسلام والتضامن».

وتنطلق الألعاب الأولمبية، التي تأجلت العام الماضي بسبب الجائحة، يوم الجمعة المقبل في غياب الجماهير بعد قرار اليابان في وقت سابق هذا الشهر بترك الملاعب خالية لتقليل مخاطر العدوى.

وأقر باخ بأنه لم يعرف «حجم التعقيدات» لتنظيم ألعاب طوكيو.

وأبلغ أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية «يمكنني أن اعترف بأنني لم أدرك كم هي معقدة هذه العملية، والأمر الوحيد المؤكد هو أنه بدلا من صرف التأمينات يجب أن نستثمر المزيد لتكون الألعاب الأولمبية ممكنة».

وأشار باخ إلى أن رئيس منظمة الصحة العالمية سيكون في طوكيو غدا الأربعاء وسيلقي خطابا أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.