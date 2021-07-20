أخبار عاجلة

خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع -
مصدر: قوات فاغنر الروسية أُرسلت لمحاربة الإرهابيين في نيجيريا -
أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 -
جانتس يدعو للرد بشكل عاجل على إيران عقب الهجوم على السفينة الإسرائيلية -
بث مباشر .. موعد مباراة البرازيل ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة -
جونسون: على إيران مواجهة عواقب الهجوم «الشائن» على ناقلة نفط بخليج عمان -
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل -
قيادي مستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة: الغنوشي أخطأ وحان وقت التغيير -
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 5 قتلى جنوب بيروت .. بالفيديو -
أمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

باخ يشيد بدور القطاع الصحى باليابان لمساهمتم فى نجاح الاوليمبياد

Print
باخ يشيد بدور القطاع الصحى باليابان لمساهمتم فى نجاح الاوليمبياد باخ يشيد بدور القطاع الصحى باليابان لمساهمتم فى نجاح الاوليمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بالعاملين بقطاع الصحة والمتطوعين، لدورهم في إقامة أولمبياد طوكيو وسط وباء كورونا، وقال إن الألعاب تبعث رسالة قوية «للسلام والتضامن».


وتنطلق الألعاب الأولمبية، التي تأجلت العام الماضي بسبب الجائحة، يوم الجمعة المقبل في غياب الجماهير بعد قرار اليابان في وقت سابق هذا الشهر بترك الملاعب خالية لتقليل مخاطر العدوى.

وأقر باخ بأنه لم يعرف «حجم التعقيدات» لتنظيم ألعاب طوكيو.

وأبلغ أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية «يمكنني أن اعترف بأنني لم أدرك كم هي معقدة هذه العملية، والأمر الوحيد المؤكد هو أنه بدلا من صرف التأمينات يجب أن نستثمر المزيد لتكون الألعاب الأولمبية ممكنة».

وأشار باخ إلى أن رئيس منظمة الصحة العالمية سيكون في طوكيو غدا الأربعاء وسيلقي خطابا أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع

خالد الجندي: المنصات الرقمية هي التطور الطبيعي للمنبر في العالم أجمع

مصدر: قوات فاغنر الروسية أُرسلت لمحاربة الإرهابيين في نيجيريا

مصدر: قوات فاغنر الروسية أُرسلت لمحاربة الإرهابيين في نيجيريا

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

أهمها مباراة مصر وألمانيا .. مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

جانتس يدعو للرد بشكل عاجل على إيران عقب الهجوم على السفينة الإسرائيلية

جانتس يدعو للرد بشكل عاجل على إيران عقب الهجوم على السفينة الإسرائيلية