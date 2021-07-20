إصابة 3 شباب في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية ببني سويف

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أصيب ثلاث شباب، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سياره ملاكي بترعة الابراهيمية بالقرب من قرية الشيخ علي بهلول التابعة لمركز بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية الشيخ علي التابعة لمركز بني سويف ووجه على الفور بسرعة استخراج السيارة ونقل المصابين إلى المستشفى.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة حيث تبين أن المصابين وهم عمر سيد الفولي مركز ناصر 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، محمد كريم 21 سنة مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد صلاح صابر 19 سنة، مصاباً باشتباه كسر الذراع الأيسر وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى. وتم تحرير محضر بالواقعة.