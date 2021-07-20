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العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها في المنوفية

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العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها في المنوفية العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها في المنوفية

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تكثف مباحث المنوفية التحريات لفك لغز العثور على جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها بقرية سدود دائرة مركز منوف في أول أيام عيد الأضحى.

وكلف اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث يضم ضباط فرع البحث الجنائي بمنوف والسادات ووحدة مباحث منوف لكشف لغز العثور على جثمان سيدة داخل شقتها بالتزامن مع اول أيام عيد الأضحى المبارك، وسرعة ضبط الجاني.

حيث تلقى مركز منوف بلاغا يفيد العثور على سيدة فى العقد الثالث من عمرها بقرية سدود دائرة المركز، مذبوحة داخل شقتها، تم غلى الفور تشكيل فريق بحث واخطرت النيابة للتحقيق.

المصرى اليوم

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