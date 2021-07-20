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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء

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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء
قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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