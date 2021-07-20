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.. تفاعلًا مع "سبق" العمل على إعادة تأهيل طريق "النايفية- الأفلاج"

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بالفيديو.. تفاعلًا مع "سبق" العمل على إعادة تأهيل طريق "النايفية- الأفلاج" .. تفاعلًا مع "سبق" العمل على إعادة تأهيل طريق "النايفية- الأفلاج"
كشفت خلاله مطالب الأهالي وما سببته الأمطار التي شهدتها المحافظة من جرف وعزل

بالفيديو.. تفاعلًا مع

تفاعلت الجهات ذات الاختصاص مع خبر نشرته "سبق" مساء أمس تحت عنوان ".. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر" كشفت خلاله مطالب الأهالي وما سببته الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج من جرف طريق (النايفية- الأفلاج) وعزل العديد من المراكز والهجر الواقعة على الطريق؛ مما دفع الأهالي إلى سلك طريق الغيل لأجل الوصول إلى ليلى.

وأظهرت خلاله مطالب المواطن سعد بن محسن العرجاني الذي وثّق كشف عن ضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الطريق، ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع لا قدر الله.

وعليه وثق نفس المواطن اليوم فيديو عن مباشرة الجهات المختصة الطريقَ؛ لإعادة تأهيله وعبر المركبات من خلاله.

فيما ثمّنت عددًا من الأهالي لـ"سبق" نقلها لمعاناتهم وتفاعل الجهات ذات الاختصاص مع مطالبهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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