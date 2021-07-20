طوارئ بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر طوال أيام عيد اللضحى المبارك

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اعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة، وذلك طوال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتى 25 يوليو 2021، وذلك في إطار خطة الهيئة لتأمين الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو .

وأعلنت الهيئة عن تشكيل غرف للعمليات والطوارئ، تنعقد على مدار الساعة، وبعضوية كافة قيادات الهيئة وفروعها بالمحافظة، وذلك لمتابعة مجريات الأمور أول بأول وحرصًا على متابعة استمرارية تفعيل خطة التأمين الطبي طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بالأقصر بالإضافة إلى تنسيق اجازات الأطقم الطبية والعاملين بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة مع تشغيل جميع المستشفيات وكافة أقسام الاستقبال والطوارئ بكامل قوتها على مدار الساعة وتكثيف المرور المفاجئ على كافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مدار 24 ساعة.

كما تشمل الخطة، تشغيل الوحدات والمراكز الأعلي ترددًا لتغطية الاحتياجات الطبية للمواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقوم الوحدات باستقبال كافة حالات الطوارئ، فيما تقوم أيضًا بصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، للمرضى المسجلين بمنظومة التأمين الجديدة والمقرر لهم صرف الأدوية خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك .

كما يستمر التنسيق بين الهيئة، وإدارات الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة بالاقصر، للتأكد من صرف كافة الأمصال والطعوم وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، فضلًا عن التنسيق والمتابعة المستمرة مع هيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، وتشكيل فرق الانتشار السريع وإدارة الأزمات للتعامل حال حدوث أي أزمة .

وتهيب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمواطنين باتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية في مجابهة فيروس كورونا، والحرص على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وفي حال لمس أي أسطح يجب تطهير اليدين باستمرار، وذلك حرصًا منها على سلامة وصحة المواطنين.