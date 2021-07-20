لاعبو الأهلي يحتفلون بالعيد .. عيد أضحى مبارك

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وقال الخطيب من خلال موقع الرسمي للنادي الأهلي: «ظهوري واجب تجاه كل واحد يستحق الشكر من لايشكر الناس لايشكر الله، عيد أضحى مبارك، أشكر كل رجالة الأهلي، تحملوا المسؤلية في ظروف صعبة أسعدوا جمهورهم، وأشكر الجماهير التي وقفت بجانبنا «.

وهنأ على معلول لاعب النادي الأهلي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وكتب على معلول: «عيد أضحى مبارك على كل الأمة الإسلامية.. كل سنة وأنتم بخير» بلهجة مصرية، فيما رد أحد المشجعين عليه قائلاً: «أهلا بالعيد أهلا بالعيد»

وعبرت العديد من الجماهير خلال الساعات الماضية عن فرحتها بقدوم عيد الأضحى المبارك، وكانت عبارة عيد أضحى مبارك أكثر العبارات استخداماً خلال الساعات الماضية



وهنأ لاعب النادي الاهلي محمد مجدي قفشة جمهور الاهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعيد الأضحى المبارك .

وكتب قفشة: عيد أضحي مبارك وكل عام وانتم بخير .. وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا والعاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز في المباراة التي انتهت بنتيجة 3- 0 .