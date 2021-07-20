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هذه الطريقة المثالية لحفظ لحوم الأضحية .. تعرف عليها

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هذه الطريقة المثالية لحفظ لحوم الأضحية .. تعرف عليها هذه الطريقة المثالية لحفظ لحوم الأضحية .. تعرف عليها

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تستعد النساء عقب الانتهاء من ذبح أضحية عيد الأضحى، من تخزينها بطريقة صحيحة وهنا ينصح الخبراء في البداية بضرورة تخزين اللحوم في أقرب وقت عقب إحضارها للمنزل أو البدء في طهيها فوراً.

ولتخزين صحيح للحوم، ينصح البعض بغسل اللحوم النية، ولكن دائرة سلامة الأغذية والتفتيش العالمية توصي بعدم القيام بذلك خوفاً من انتشار البكتيريا في المكان ولتخزين اللحم يفضل تخزينها في عبوات وأكياس محكمة الغلق حتى لا تفسد.

ولكن يظل السؤال الأهم هنا الثلاجة أم الفريزر لحفظ اللحوم؟، بالنسبة للحوم النيئة يمكن بقائها لوقت قليل داخل الثلاجة في حالة طهيها في وقت قريب، فمثلاً إن كانت عملية الطهي ستتم في اليوم التالي يمكنك الاحتفاظ بها الثلاجة ولكن في حالة رغبتك في طهوها فيما بعد يجب تخزينها في الفريزر، و إذا كنت لا تنوي طهي اللحوم النيئة خلال اليومين المقبلين، فمن الأفضل إبقائها مجمدة حتى لا تفسد وتنمو البكتيريا بها سريعاً.

ليس هذا كل شيء، بل يجب استخدام أماكن منفصلة لحفظ اللحوم بعيداً عن مواد الطهي الأخرى والاحتفاظ بالخضار بعيداً عن اللحم.

المصرى اليوم

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