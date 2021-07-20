الطفطف هدية لمواطني الوادي الجديد في العيد

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قررت محافظة الوادي الجديد تشغيل «الطفطف» بالمجان هدية للمواطنين في عيد الاضحى المبارك، ليتم من خلاله نقل المواطنين داخل مدينة الخارجة واضفاء مزيد من البهجة والسرور طوال أيام العيد.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أدى صلاة عيد الأضحي المبارك،، بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة يرافقه اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي المحافظة وسط إلتزام بالإجراءات الإحترازية.

وعقب أداء الصلاة والإستماع للخطبة، قدم المحافظ التهنئة لجموع المصلين، داعياً الله أن يديم على مصر الخير والرخاء والإستقرار، وأن يحفظ أهلها من كل سوء، مناشداََ المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية .