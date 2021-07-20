«المصري اليوم» ترشح لك أجمل أماكن الزيارات السياحية بالغردقة خلال إجازة العيد

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اعدت المصري اليوم برنامج سياحي لأفضل الأماكن التي يمكن زيارتها خلال قضاء إجازة عيد الأضحي المبارك بالفنادق والقري السياحية بالغردقة، حيث تستقبل الغردقة الآلاف من المصريين خلال إجازة عيد الأضحي معظمهم لا يخرجون بعيدا عن الإقامة بالفنادق والقرى السياحية.

وللتعرف على أماكن ومعالم سياحية بالغردقة خلال الإجازة توجد عدة أماكن سياحية وترفيهية يمكن للزائرين قضاء عدة ساعات فيها للتعرف على امكانياتها السياحية حيث تجذب هذه الاماكن الاف السائحين من المصريين والأجانب، وتأتي على رأس قائمة الرحلات السياحية الأماكن التالية:

- القيام برحلة بحرية على متن أحد اللنشات البحرية لزيارة محمية جزيرة «الجفتون» التي تبعد نحو ١١ كيلو متر عن شاطئ الغردقة وتقضي نحو ٧ ساعات ما بين السباحة والغطس والسنوركلينج، وتناول وجبة الغداء على متن اللنش وتتراوح أسعار الرحلة ما بين ٢٥٠ إلى ٥٠٠ جنيها حسب إمكانيات وبرنامج الرحلة، حيث تتميز جزيرة جفتون بالرمال الناعمة والشواطىء الجميلة بل الرائعة كم أنها تضم اكثر من 14 موقع للغوص وتعتبر جزيرة جفتون واحدة من اجمل مواقع الغوص في الغردقة.

- إذا كنت ممن يهوون التعرف على الحياة البحرية وأعماق البحر الأحمر دون النزول للمياه فيعد متحف الأحياء المائية «جراند اكواريوم» الغردقة محاكاة واقعية لأعماق البحر من سلاحف وأسماك قرش وأسماك ملونه وشعاب مرجانية، حيث يستقبل الآف الزائرين سنويا لها ومقام على مساحة تصل نحو 22 الف متر مربع أقيم بالغردقة ثالث أكبر «جراند أكورايوم» للمحاكاة البحرية في العالم والذي يعرض مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية المختلفة بينها سلاحف وأسماك قرش وأسماك ملونه، وذلك في أشكال رائعة داخل بيئة شبيه بما هي عليه في الحقيقة حيث يعد الاكواريوم هو الأول من نوعه في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حيث يتيح المتحف للزائرين التواصل مع الكائنات البحرية الخاصة بالبحر الأحمر والتعرف عليها عن قرب، والذي يحتوي على أكثر من 22 حوضا من أكبر أحواض الأسماك في العالم حجماً ويضم أنواع كثيرة من الأسماك الكائنة بالبحر الأحمر، ونفق زجاجي بطول 22 متراً، والذي يعطي المحاكاه الطبيعية للحياة البحرية خلال التجول تحت الماء من داخله حيث يستقبل يوميا المئات من السائحين والمصريين ورحلات المدارس ، وتعد منطقة «التاتش بوند» المنطقة المحبببة لدي الإطفال حيث تقترب من أحواض الأسماك لدرجة ملامستها والتقاط الصور معها وكأنها في الاعماق والتعرف على هذة الكائنات البحرية عن قرب وكانت المفاجأة للزائرين ظهور احد الغطاسين داخل الحوض المائي وهو يرفع علم مصر.

- كما يعد «متحف الرمال» الذي اقيم بمشاركة نحو 42 فنانا ونحاتا من 17 دولة وعلي مدي 7 اشهر عمل وباستخدام نحو12 الفا و500مترا من الرمال و4 الاف متر من المياه أول وأكبرمتحف مفتوح من الرمال بالشرق الاوسط وافريقيا ساند ميوزم بمدينة الغردقة، حيث يضم المتحف عدد من أهم المعالم الاثرية والتاريخية في مصر والعالم، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التاريخية والخيالية والأسطورية التي اثرت في تاريخ العالم ومن خلال هذا المتحف الذي يعد إضافة للمزارات السياحية بالغردقة يمكنك أن تري الاهرامات وأبوالهول ولكنه بانف كامل و42 لوحة جدارية وخلال زيارة المتحف سوف يتم تقديم عروض فنية وعروض الصوت والضوء، مصاحبة لشرح بعدة لغات عن محتويات وتاريخ هذه المنحوتات وفي مدخل المتحف تجد شكلا مجسم لاحدي الطائرات الغارقة في بحر الرمال، وتتصدر الأهرامات وتمثال أبوالهول مدخل المتحف وعدة تماثيل رملية ضخمة تصل إلى نحو 10 امتار ارتفاعا وتعتمد الفكرة على استخدام رمال صحراء البحر الاحمر لإقامة عدد من التماثيل المنحوته لعدد من الشخصيات التاريخية التي اثرت في العالم، بالاضافة إلى شخصيات أسطورية مثل الرجل الأخضر والرجل الحديدي وسوبر مان وبات مان، وشخصيات كرتونية مثل، توم وجيري .

- كما يمكن قضاء نحو ساعتين في مشاهدة عروض الدولفين وسبع البحر ويتم تقديم هذة العروض،والتصوير والسباحة مع الدلافين بشكل واقعي ويقوم مدربون اجانب بتدريب الدلافين لتقديم الاكروبات المختلفة التي تجذب الاطفال.

- وبالقرب من منطقة خليج مكادي التي تتوسط المسافة بين مدينتي الغردقة وسفاجا اقيمت مدينة «mini egypt» على مساحة تمتد ل 3 كيلو متر من الأراضي حيث توفر هذه المنطقة القيام بتجربة مختلفة لمشاهدة معالم مصر السياحية والتاريخية بأحجام مصغره مقارنة بالمتحف التقليدي وتعد زيارة mini egypt رحلة رائعة للسائحين الأجانب للتعرف على مناطق الجذب السياحي في محافظات مصر والمعالم السياحية والتاريخية الشهيرة خلال نحو ساعتين من الوقت مما يجعل من الأسهل، عليهم اختيار المكان المناسب للذهاب اليه وزيارته على ارض الواقع وتعد نزهة رائعة للآباء أو الأجداد مع الأطفال وبيئة التعلم لطلاب المدارس والتي سوف تكون مفيدة جدا لهم في الحياة الحقيقية ليروا متحف مصغر لمعالم السياحية والتاريخية ويضم مجموعة من المعالم والأماكن تتكون من 60 من الأعمال الفنية لفنانين تم اختيارهم بشكل جيد وأن هذه النماذج صغيرة هي في الواقع نتائج الاف السنوات من عمل الأجداد حتي العصر الحديث ووراء كل قطعة من هذه النماذج قصة كيف جاء ليكون جزءا من جمع البسيطة مصر أن يقع الآن في مكان واحد وخلال زيارة المنطقة ستجد دليل للرحلة مرافق لك في التي تستغرق ساعات قليلة وداخل الموقع يمكنك المشي من أسوان إلى الأقصر والقاهرة في خطوات قليلة ومن بين هذه النماذج الموجوده بالموقع زيارة معبد أبوسمبل والسد العالي في أسوان، ومعبد إدفو ثم اﻻتوجه شمالا إلى الأقصر لمعبد الكرنك الشهير ومعابد البر الغربي حتي أبو الهول وأهرامات الجيزة، وفي القاهرة سوف تجد المتحف المصري ينتظر لأنك في ميدان التحرير الشهير وبرج القاهرة وقلعة محمد على وماسبيرو وبعد الخروج من برج القاهرة اتبع الطريق المؤدي إلى الإسكندرية عبور جسر ستانلي عن المدرج الروماني الرائع وقصر المنتزة الفاخر وقلعة قايتباي ومكتبة الاسكندرية كوبري السلام اعلي قناة السويس وبعد انتهاء الزيارة تحصل على هدية تذكارية لتذكر هذه الجولة الرائعة التي تنتهي باهم حدث شهدته مصر هو نموذج لقناة السويس الجديدة.

- تأتي رحلات «سفاري» صحراء الغردقة لاكتشاف الحياة البدوية والمغامرة الصحراوية حيث تجذب رحلات سياحة السفاري الصحراوية ف الاف السائحين والمصريين للاستمتاع بما تحتوية الطبيعة والحياة البرية المصرية من الجبال والرمال والهضاب والوديان والحياة البدوية بكافة تفاصيلها حيث تحولت صحراء البحر الاحمر إلى منطقة جذب سياحي لهواة المغامرات وعشاق سياحة السفاري والاستمتاع بالطبيعة وقضاء عدة ساعات بين الجبال وسط الحياة البد ية وتتراوح اسعار رحلة السفاري للفرد ما بين 100 إلى 170 جنيها حسب الخدمات التي يتم تقديمها في كل مخيم للسفاري وحسب نوعية انتقالات الرحلة بسبارات الدغع الرباعي أو موتوسيكلات الدفع الرباعي.

وتبدأ رحلة السفاري من بعد الثانبة عشر ظهرا بمنطقة جراجات السفاري بجوار الطريق الدائري الخارجي غرب الغردقة حيث يتم تجميع السائحين ونقلهم من الفنادق والقري السياحية بالاتوبيسات وسيارات الدفع الرباعي بعد تناولهم وجبة الغداء وخلال تواجدهم بمنطقة جراجات السفاري يقوم مرشدو السفاري بتعريف السائحين بتفاصيل الرحلة التي يصل طول المسافة بها مابين 20 إلى 25 كيلو متر حتي الوصول للمخيمات التي يتم استقبال السائحين فيها وان هناك نوعين من وسائل الانتقال لداخل مخيمات السفاري الاول موتوسيكلات الدفع الرباعي التي يتم التدريب على قيادتها قبل الرحلة وتقل سائح أو اثنين حسب الحجز والنوع الثاني من خلال سيارات الدفع الرباعي وتسع مابين6 إلى 8 سائحين وخلال رحلة السفاري يتم مشاهدة متحف الزواحف البرية المصرية وحفلات الفن البدوي وركوب الجمال والخيول وارتداء الزي البدوي وخلال تواجد السائحين في محطة السفاري البدوية يتم ابلاغهم بالتحذيرات والاحتياطات لتامينهم خلال الرحلة حيث يتم التجميع من مختلف الفنادق ويتم تدريب السائحين على قيادة موتوسيكلات الدفع الرباعي لمدة نصف وتستغرق مدة الرحلة من محطة التجمع إلى داخل الصحراء نحو ساعة حتي تصل للقري البدوية ويستمتع السائح بالحياة البدائية ويعيش في جو يعتمد فيه على الطبيعة، فيجهز كل ما يحتاجه في رحلة السفاري من أكل ومياه، لأنه سيبعد عن الحياة المدنية، ويعيش بين الجبال لنحو 7 ساعات وتوجد في عدد من مناطق استقبال رحلات السفاري حدائق حيوان وزواحف بالاضافة إلى ركوب الجمال التي تجرها سيدات من البدو ويتم تنظيم حفلات السمر والشواء وقبل انتهاء موعد الرحلة يتم تشغيل التليسكوب لرؤية النجوم والقمر والكواكب القريبة ودورب السماء المختلفة وتنتهي الرحلة مع غروب الشمس حيث يتم تجميع السائحين والعودة بهم إلى فنادقهم وتعد رحلات سياحة السفاري من أجمل الرحلات التي تنظم للسياح بالاضافة إلى حفلات السمر والشواء على الحطب والفحم والتي تستهوي السائح الراغب في هذه الحياة البسيطة البعيدة عن المدنية ويقدر عدد المشاركين في رحلات السفاري يوميا ما بين 400 إلى 600 سائح من جنسيات مختلفة معظمهم من الالمان والانجليز والاوكران والدول الاسكندنافية.

- وفي فترة المساء تعد زيارة مارينا الغردقة لليخوت من اجمل الزيارات حيث تقع في منطقة السقالة وتعد منطقة ترفيهية متكاملة تحتوى على كل سبل الراحة والمتعة حيث تتعدد فيها الأماكن فتجد الملاهى الليلة والديسكوهات والكافيهات والمطاعم وأماكن التسوق ومرسى لليخوت والقوارب بالإضافة إلى العديد من الحفلات، حيث يعد المكان حينها الأنسب لتنزة وسط العديد من المقاهى والمطاعم التي تقدم مختلف أنواع المأكولات والمشروبات اللذيذة أمام إطلالات بانورامية من مناظر اليخوت التي تتمايل في البحر الأحمر وتجذب العديد من الزوار الباحثين عن المتعة والإسترخاء ليلا في الغردقة.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية