عيدية وملابس.. فرحة أطفال مؤسستي البنين والبنات بزيارة محافظ المنيا في العيد (صور)

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زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مؤسستي البنين والبنات بالمحافظة، مقدماً التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قدم العيدية، وملابس العيد للأطفال.

"عيدية وملابس العيد" فرحة أطفال مؤسستي البنين والبنات بزيارة ابوية لمحافظ المنيا في العيد

وخلال الزيارة تفقد المحافظ المؤسستين، يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، واستمع لطلبات عدد من الأطفال، وأعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال الاحتفال بالعيد، مؤكداً أن المحافظة لن تتوانى في تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

"عيدية وملابس العيد" فرحة أطفال مؤسستي البنين والبنات بزيارة ابوية لمحافظ المنيا في العيد

كما أكد محافظ المنيا على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي، للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال خطة ذات أهداف إنسانية في المقام الأول، موضحا أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

"عيدية وملابس العيد" فرحة أطفال مؤسستي البنين والبنات بزيارة ابوية لمحافظ المنيا في العيد

وأدى قيادات محافظة المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.

"عيدية وملابس العيد" فرحة أطفال مؤسستي البنين والبنات بزيارة ابوية لمحافظ المنيا في العيد

وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها، وأيضا ما يمثله العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم باعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يوما مشهودا تشهده الملائكة جمعاء، وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.