عيدية وملابس.. فرحة أطفال مؤسستي البنين والبنات بزيارة محافظ المنيا في العيد (صور)
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زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مؤسستي البنين والبنات بالمحافظة، مقدماً التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قدم العيدية، وملابس العيد للأطفال.
وخلال الزيارة تفقد المحافظ المؤسستين، يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، واستمع لطلبات عدد من الأطفال، وأعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال الاحتفال بالعيد، مؤكداً أن المحافظة لن تتوانى في تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
كما أكد محافظ المنيا على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي، للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال خطة ذات أهداف إنسانية في المقام الأول، موضحا أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
وأدى قيادات محافظة المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.
وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها، وأيضا ما يمثله العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم باعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يوما مشهودا تشهده الملائكة جمعاء، وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.