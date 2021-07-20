3 طرق لتحضير الكبدة على مائدة العيد

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تعتبر الكبدة من أفضل الآكلات التي تقدمها السيدات في مائدة عيد الأضحى سواء في وجبة الفطار أو الغذاء، وهنا يوجد أكثر من طريقة يمكن تقديمها بها، ينصح بها الكثير من الطهاه.

الكبدة بالجرجير والثوم:

مدة التحضير: 10 دقائق.

المقادير:

½ كيلو جرام من الكبدة المقطعة شرائح.

2 فص ثوم مقطع.

جرجير مقطع.

أعواد من الروز ماري المقطع.

ملح وفلفل.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

في وعاء مسطع يوضع الزيت، ثم شرائح الكبدة، تُرش شرائح الكبدة بالملح والفلفل، ويوضع الروزماري والثوم، وتُقلب الكبدة على الوجهين حتى تتحول إلى اللون الغامق (5 دقائق).

- يُضغط على الكبدة بالشوكة حتى نتأكد من تمام النضج، يمكن إضافة رشة من عصير الليمون قبل التقديم، ثم يُضاف الجرجير المقطع.

الكبدة المشوية

المكونات:

-كزبرة ناشفة .

- ثوم.

- ملح وفلفل.

- زيت زيتون.

-خل وعصير ليمون.

طريقة التحضير:

تضاف كل المكونات السابقة وتخلط جيداً وإضافتها للكبدة التي يتم تقطيعها بالشكل الذي ترغبي به ويفضل تقطيعها على شكل طولي، ويتم تسخين مقلاة الشواء جيدا وتوضع الكبدة حتى تنضج بشكل جيد».

الكبدة البانيه:

المكونات:

- كبدة بتلو أو كندوز

- 2 بيضة وبقسماط وعصير بصلة

- ملح وفلفل

- عصير ليمونة أو ملعقة خل كبيرة

طريقة التحضير:

تتبل الكبدة بالملح والفلفل وعصير الليمون والبصلة، وتقلب جيدا، وتترك لمدة الساعة في الثلاجة، يخفق البيض في طبق، ثم نضيف الملح والفلفل.

تغمس الكبدة في البيض، ثم البقسماط، مع الضغط عليها، يقدح الزيت، وتقلى الكبدة على الوجهين، وتقدم معها سلطة طحينة

كانت قد نصحت خبيرة التغذية سالي فؤاد بضرورة أن يتم نقع الكبد في اللبن لفترة قبل البدء في عملية الطهي، وذلك لأن اللبن يساعد على امتصاص السموم التي تتواجد في هذا الجزء بشكل كبير، ويتبعها عملية شطف جيد لتبدأ عملية الطهي.