قائد قوات أمن #الحج: الطواف متاح الآن في جميع الأدوار وفق الخطة المعتمدة

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الجهات المعنية جنّدت كل الإمكانات والجهود لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله

نقلت قناة "الإخبارية" قبل قليل عن قائد قوات أمن #الحج قوله: إن "الطواف متاح الآن في جميع الأدوار وفق الخطة المعتمدة".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد جندت كل الإمكانات والجهود لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، الذين وصلوا اليوم لأداء طواف الإفاضة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج التي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله، والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.

وأفاد "الحجيلي" باستعداد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه- نقطة تجمع كدي- نقطة تجمع أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة؛ حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم؛ مؤكدًا أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد، نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.